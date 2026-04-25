In molti si avvicinano al poker con l'idea di investire poche fiches per tentare la fortuna e magari ottenere un buon piatto. Tuttavia, limpare, cioè mettere nel piatto l'equivalente di un grande buio, è considerato un errore da principianti. Questa strategia può portare a perdere soldi senza opportunità di recupero, e spesso viene adottata da chi cerca di limitare le perdite senza considerare le conseguenze a lungo termine.

Investire poco per vedere il flop e magari legare portandosi a casa un bel piatto. E' più o meno la giustificazione che in tanti si danno quando pensano a limpare, ovvero mettere nel piatto l'equivalente del grande buio. Fare questa mossa però è considerato un errore. Vediamo perché Per migliorare il proprio gioco, a volte bisogna partire dalle basi. Non è corretto dire "non si fa" e basta. Spesso la spiegazione convince e resta più impressa nella testa. Tra gli errori che commettono i principianti c'è quello di fare limp: spieghiamo per bene perché è sbagliato Breve ripasso terminologico per chi non masticasse i termini tecnici.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Errori da principianti: perché non bisogna limpare? Ecco la spiegazione

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