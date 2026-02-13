PiazzaPulita Michele Serra | Perché voto no al referendum la spiegazione da brividi

Michele Serra ha spiegato a PiazzaPulita perché ha deciso di votare no al referendum, sottolineando che preferisce difendere l’autonomia della magistratura rispetto alle scelte del governo. La sua posizione, chiarisce, nasce dalla convinzione che l’indipendenza dei giudici sia più importante delle decisioni politiche, anche se riconosce i difetti del sistema giudiziario. Serra, noto per il suo stile diretto, aggiunge che questa scelta gli dà “brividi” perché vede rischi concreti in una revisione che potrebbe indebolire il ruolo della magistratura.

Anche Michele Serra tra i sostenitori del "no" al referendum. Nessun colpo di scena, certo. Ospite di PiazzaPulita, la firma di Repubblica ammette quello che era abbastanza scontato: "Sono tra quelli che voterà no perché tra un governo spregiudicatamente libero di fare gli affari suoi e una magistratura piena di difetti e di problemi la cui autonomia mi sembra fondamentale preferisco votare no". Insomma, poco importa se la magistratura incappa in qualche errore che può cambiare la vita di una persona, meglio votare contro il governo. Che Serra non vada troppo d'accordo con l'esecutivo di Giorgia Meloni è cosa arcinota. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Michele Serra non ha risparmiato parole durante la puntata di Piazzapulita, commentando le parole di Meloni.

In questa puntata di Piazzapulita, Michele Serra si interroga sullo stato della destra politica, chiedendosi perché non esista più una destra considerata

