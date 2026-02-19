Dimmi La Verità | Fabio Amendolara | Ecco perché bisogna rimborsare la Ong Sea Watch

Il giornalista Fabio Amendolara spiega perché bisogna rimborsare la Ong Sea Watch, dopo che il governo ha deciso di restituire i fondi pubblici. La causa è la richiesta di risarcimento avanzata dalla Ong, accusata di aver operato senza autorizzazioni appropriate durante le operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. Amendolara sottolinea che il rimborso è un passo necessario per chiarire la posizione dell’Italia e rispettare le regole internazionali. La decisione ha suscitato molte reazioni tra i politici e le associazioni umanitarie.

Ecco #DimmiLaVerità del 19 febbraio 2026. Il nostro Fabio Amendolara ci spiega la vicenda del rimborso alla Ong Sea Watch.