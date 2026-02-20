Don Luigi Giussani verso la beatificazione | È stato un autentico servo della Chiesa

Don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione, sta per essere beatificato dopo la sua morte avvenuta a Milano 21 anni fa. La causa è avanzata grazie all’accertamento di numerosi miracoli attribuiti alla sua intercessione. I fedeli si preparano a celebrare un passo importante nel cammino di santificazione, mentre la Chiesa valuta la sua vita come esempio di fede e dedizione. La possibilità di una beatificazione ufficiale si avvicina, portando speranza tra i devoti che lo considerano un vero esempio di servizio alla Chiesa.

È più vicina la beatificazione di don Luigi Giussani, il fondatore di Comunione e Liberazione morto a Milano il 22 febbraio di 21 anni fa. L’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini ha infatti annunciato che la fase diocesana in vista della beatificazione si chiuderà il 14 maggio, giorno dell’Ascensione, con una messa alle 17 nella basilica di Sant’Ambrogio. Un giorno non casuale. La scelta del giorno non è casuale, ma dovuta al fatto che l’Ascensione era una solennità particolarmente cara a don Giussani che monsignor Delpini nella sua omelia di ieri sera ha definito “un sacerdote ambrosiano, innamorato della nostra Chiesa, che volle servire per tutta la sua vita”, annoverando fra “i frutti” del suo amore per Dio il “dono che è per la Chiesa universale il Movimento e la Fraternità di Comunione e Liberazione, il cui fecondo carisma è diffuso ormai in tutto il mondo”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

