Don Luigi Giussani verso la beatificazione | È stato un autentico servo della Chiesa
Don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione, sta per essere beatificato dopo la sua morte avvenuta a Milano 21 anni fa. La causa è avanzata grazie all’accertamento di numerosi miracoli attribuiti alla sua intercessione. I fedeli si preparano a celebrare un passo importante nel cammino di santificazione, mentre la Chiesa valuta la sua vita come esempio di fede e dedizione. La possibilità di una beatificazione ufficiale si avvicina, portando speranza tra i devoti che lo considerano un vero esempio di servizio alla Chiesa.
È più vicina la beatificazione di don Luigi Giussani, il fondatore di Comunione e Liberazione morto a Milano il 22 febbraio di 21 anni fa. L’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini ha infatti annunciato che la fase diocesana in vista della beatificazione si chiuderà il 14 maggio, giorno dell’Ascensione, con una messa alle 17 nella basilica di Sant’Ambrogio. Un giorno non casuale. La scelta del giorno non è casuale, ma dovuta al fatto che l’Ascensione era una solennità particolarmente cara a don Giussani che monsignor Delpini nella sua omelia di ieri sera ha definito “un sacerdote ambrosiano, innamorato della nostra Chiesa, che volle servire per tutta la sua vita”, annoverando fra “i frutti” del suo amore per Dio il “dono che è per la Chiesa universale il Movimento e la Fraternità di Comunione e Liberazione, il cui fecondo carisma è diffuso ormai in tutto il mondo”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Don Giussani, verso i Santi: a Milano concluso l’iter per
Leggi anche: Don Gius, primo passo verso la beatificazione: “Unico nell’ascoltare e abbracciare”Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Verso la beatificazione Don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione,; Don Luigi Giussani verso la beatificazione: conclusa l'inchiesta diocesana con 80 testimoni. Ora tocca alla Santa Sede; Don Giussani verso la beatificazione, si chiude la fase diocesana; Don Giussani verso la beatificazione. Prosperi: Preghiamo perché sia presto Santo.
Don Giussani verso la beatificazione: la fase diocesana si chiude nel giorno dell'AscensioneL’arcivescovo di Milano Mario Delpini annuncia la conclusione dell’iter locale il 14 maggio, solennità dell’Ascensione particolarmente cara proprio ... affaritaliani.it
Don Luigi Giussani verso la beatificazione: conclusa l'inchiesta diocesana con 80 testimoni. Ora tocca alla Santa SedeIl fondatore di Comunione e Liberazione nacque a Desio nel 1922 e morì a Milano nel 2005 in odore di santità. Teologo e scrittore, insegnò al liceo Berchet e all'Università Cattolica ... milano.corriere.it
“ . , ” Catechesi di don Luigi Maria Epicoco in occasione del ritiro mensile dei sacerdoti della Diocesi di Pescara-Penne, in preparazione alla Quaresima, tenuta il 17 febbraio 2 - facebook.com facebook