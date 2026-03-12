Punti Cardinali for Work | al via l’orientation desk del progetto Job Ostuni

Sono iniziate le attività dell’Orientation Desk del progetto “Job Ostuni”, promosso nell’ambito della misura regionale Punti Cardinali for Work. L’obiettivo è offrire servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro nella zona di Ostuni, con l’intento di supportare chi cerca opportunità professionali. La struttura si impegna a fornire assistenza diretta ai cittadini interessati.

Lo sportello sarà attivo a partire dal 17 marzo 2026 presso la Biblioteca Comunale di Ostuni e opererà per un totale di 18 mesi L'Orientation Desk nasce con l'obiettivo di avvicinare i cittadini alle opportunità formative e occupazionali, favorendo una maggiore consapevolezza delle proprie competenze e delle possibilità offerte dal mercato del lavoro. Il servizio sarà gestito da orientatori qualificati incaricati da Aka srl, che accompagneranno gli utenti attraverso attività di ascolto, orientamento e supporto personalizzato nella costruzione del proprio progetto professionale.

