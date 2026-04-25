Erasmus nel Rubicone | 6 delegazioni europee riscoprono l’arte locale

Sei delegazioni provenienti da diverse nazioni europee stanno visitando la Valle del Rubicone nell’ambito del progetto Erasmus H.A.Re.T. L’obiettivo è esplorare e conoscere l’arte locale attraverso un programma di scambi culturali e attività educative. La visita si concentra su incontri con artisti, visite a musei e laboratori tradizionali, con l’intento di favorire lo scambio di esperienze tra i partecipanti.

? Cosa sapere Sei delegazioni europee visitano la Valle del Rubicone per il progetto Erasmus H.A.Re.T.. L'iniziativa promuove modelli di accoglienza tra comunità locali e operatori di Slovenia, Francia, Portogallo e Croazia.. Sei delegazioni europee hanno attraversato la Valle del Rubicone per un programma Erasmus Plus focalizzato sul progetto H.A.Re.T., volto a rigenerare i territori attraverso l’accoglienza e la creazione di reti transnazionali tra comunità locali e operatori stranieri. Il percorso, che prende il nome dall’acronimo francese di Ospitalità, Accoglienza e Rigenerazione dei territori, ha messo in contatto diretto diverse realtà internazionali con il tessuto produttivo e culturale della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Erasmus nel Rubicone: 6 delegazioni europee riscoprono l’arte locale Notizie correlate SMILES, il progetto Erasmus+ che porta la salute mentale nelle scuole europeeFinanziato dal programma Erasmus+, il progetto SMILES ha lavorato in quattro Paesi europei (Bulgaria, Cechia, Spagna e Polonia) con un obiettivo... "Lavoro silenzioso ma costante": elogi scritti agli agenti della Polizia Locale dell'Unione Rubicone e MareI provvedimenti di elogio scritto, firmati dal comandante Alessandro Scarpellini ai sensi del regolamento vigente, traggono origine da una serie di...