Lavoro silenzioso ma costante | elogi scritti agli agenti della Polizia Locale dell' Unione Rubicone e Mare

Nella sala consiliare di Savignano sul Rubicone si è svolta lunedì 9 marzo una cerimonia ufficiale dedicata agli agenti della Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare. Durante l’evento, sono stati consegnati riconoscimenti a coloro che si sono distinti per meriti di servizio nel corso dell’anno. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e operatori, sottolineando il ruolo di questi agenti nel quotidiano.

I provvedimenti di elogio scritto, firmati dal comandante Alessandro Scarpellini ai sensi del regolamento vigente, traggono origine da una serie di brillanti attività di polizia giudiziaria e stradale È stata la cornice istituzionale della sala consiliare di Savignano sul Rubicone a ospitare, lunedì 9 marzo, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti ufficiali agli operatori della Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare che si sono distinti per particolari meriti di servizio nel corso dell’anno 2025. L’evento, promosso d’intesa con l’assessora alla Polizia Locale e sindaca di Roncofreddo Sara Bartolini, alla presenza dei sindaci del territorio, vuole dare il giusto rilievo pubblico a operazioni che hanno dimostrato non comune prontezza, acume investigativo e un profondo senso del dovere a tutela della cittadinanza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

