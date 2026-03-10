Lavoro silenzioso ma costante | elogi scritti agli agenti della Polizia Locale dell' Unione Rubicone e Mare

Nella sala consiliare di Savignano sul Rubicone si è svolta lunedì 9 marzo una cerimonia ufficiale dedicata agli agenti della Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare. Durante l’evento, sono stati consegnati riconoscimenti a coloro che si sono distinti per meriti di servizio nel corso dell’anno. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e operatori, sottolineando il ruolo di questi agenti nel quotidiano.

I provvedimenti di elogio scritto, firmati dal comandante Alessandro Scarpellini ai sensi del regolamento vigente, traggono origine da una serie di brillanti attività di polizia giudiziaria e stradale È stata la cornice istituzionale della sala consiliare di Savignano sul Rubicone a ospitare, lunedì 9 marzo, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti ufficiali agli operatori della Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare che si sono distinti per particolari meriti di servizio nel corso dell’anno 2025. L’evento, promosso d’intesa con l’assessora alla Polizia Locale e sindaca di Roncofreddo Sara Bartolini, alla presenza dei sindaci del territorio, vuole dare il giusto rilievo pubblico a operazioni che hanno dimostrato non comune prontezza, acume investigativo e un profondo senso del dovere a tutela della cittadinanza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Articoli correlati

Nuova auto, più agenti ed elogi al merito: così cresce la Polizia Locale di RottofrenoUn nuovo agente e una seconda auto con insegne d’istituto per la Polizia Locale di Rottofreno.

Leggi anche: Equivoco sui cartelli, scatta l'ennesima aggressione agli agenti della polizia locale

Tutto quello che riguarda Polizia Locale

Discussioni sull' argomento Polizia locale, encomi agli agenti; Festa della Polizia Locale: Orgogliosi del senso di responsabilità e sensibilità che gli agenti dimostrano ogni giorno; Protezione Civile di Clusone: nel 2025 gestiti 95 servizi e 81 emergenze; Alessandria: sicurezza, controlli e la situazione in città nel 2026.

La polizia locale in numeri: Oltre 4.500 chiamate, risolto l’85% dei casiMalgrado tutto, è stata alzata l’asticella della qualità. Un lavoro silenzioso che ha migliorato quello che facciamo, giorno per giorno. Così il comandante Danilo Doria in occasione ... ilrestodelcarlino.it

Il caso emerso dopo un controllo di polizia locale. Nell’auto di un ragazzo pakistano trovata hashish e cocaina - facebook.com facebook

Il pronto soccorso e la Polizia Locale intervengono; i controlli alcolici del 2025 registrano oltre 370 violazioni tra guidatori, di cui alcune commesse da minori #Rimini #Cronaca x.com