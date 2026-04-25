eni raddoppia il riacquisto di azioni

La società annuncia un incremento nel riacquisto di azioni, portandolo quasi al doppio rispetto alle precedenti operazioni. Contestualmente, distribuisce un consistente dividendo agli azionisti e ha rivisto al rialzo le previsioni sui risultati finanziari. Queste decisioni sono state comunicate attraverso un aggiornamento ufficiale, senza ulteriori commenti.

Una pioggia di dividendi, un buyback che sfiora il raddoppio e la revisione al rialzo delle stime di cassa 2026 sono tra i dati salienti del primo trimestre di Eni che - pur con un utile in calo dell'8% a 1,3 miliardi - si è distinto per la corsa registrata nella produzione (+9%) e nell'esplorazione (1 miliardo di barili di nuove risorse). Limitato l'impatto dal Medioriente che invece si profila come potenziale volano per il business legato al biofuel per l'aviazione. I biocarburanti restano «probabilmente al momento l'unica risposta per la decarbonizzazione del trasporto aereo», ha sottolineato Stefano Ballista, ad di Enilive, nel corso della conference call sui conti del gruppo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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