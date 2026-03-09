CIR 2025 | niente dividendo 50 milioni per riacquisto azioni

La holding CIR, controllata dalla famiglia De Benedetti e quotata sul mercato MidCap di Milano, ha annunciato che nel 2025 non distribuirà dividendi agli azionisti. Invece, destinerà 50 milioni di euro al riacquisto di azioni proprie. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le attività aziendali in corso. La società ha reso pubblici i piani attraverso un comunicato ufficiale.

La holding CIR, controllata dalla famiglia De Benedetti e quotata sul mercato MidCap di Milano, ha reso pubblici i conti relativi all’esercizio 2025, rivelando una decisione strategica che influenzerà direttamente il portafoglio degli investitori: nessun dividendo sarà distribuito per l’anno in corso. I dati emergono da un bilancio che mostra ricavi complessivi pari a 1,8 miliardi di euro, con un leggero calo nominale ma una crescita reale quando si correggono le variazioni di perimetro e cambio. Il margine operativo lordo si è attestato su livelli solidi, mentre il risultato netto ha subito una contrazione significativa rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - CIR 2025: niente dividendo, 50 milioni per riacquisto azioni Articoli correlati Leggi anche: Tim, con i conti regalo ai soci. Arriva il riacquisto di azioni Leggi anche: Istat: nel 2025 export +3,3%, surplus sale a +50.746 milioni Aggiornamenti e contenuti dedicati a niente dividendo Argomenti discussi: CIR chiude il 2025 con 29,2 mln di utile. CIR, 2025 in chiaroscuro. Niente dividendo e OPA parziale sul 5,5% del capitale senza premioCIR, società quotata su Euronext Milan che fa capo alla famiglia De Benedetti, ha comunicato che i ricavi consolidati del 2025 sono ammontati ... teleborsa.it CIR, i conti del 2025. Niente dividendoCIR - holding della famiglia De Benedetti, quotata al MidCap - ha comunicato i risultati finanziari del 2025, esercizio chiuso con ricavi per 1,8 miliardi di euro, in flessione dell’1,1% rispetto agli ... soldionline.it