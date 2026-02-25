Tim con i conti regalo ai soci Arriva il riacquisto di azioni

Tim ha deciso di riacquistare azioni per 400 milioni di euro, un'operazione che coinvolge fino a 770 milioni di titoli. La scelta deriva dalla volontà di rafforzare la fiducia tra gli azionisti e migliorare la liquidità delle azioni sul mercato. Contestualmente, il consiglio propone un raggruppamento azionario, con una votazione prevista per il 15 aprile. Questa mossa mira a sostenere il valore delle azioni e a favorire la stabilità finanziaria dell’azienda.

Arrivano due sorprese per gli azionisti di Tim. Il gruppo guidato da Pietro Labriola ha annunciato ieri un piano di riacquisto di azioni da 400 milioni di euro (per massimo 770 milioni di azioni ordinarie) e la proposta di un raggruppamento azionario: il 15 aprile gli azionisti dovranno votare sull'offerta di un'azione di nuova emissione ogni 10 possedute. L'obiettivo sarebbe quello di ridurre la volatilità del titolo, che ormai da tempo ha imboccato una continua ascesa dall'ingresso di Poste Italiane nel capitale ma negli anni ha conosciuto anche periodi di oscillazioni corpose. Il gruppo di telecomunicazioni ha svelato inoltre una prima occhiata sui conti del 2025, il primo anno completamente senza rete fissa, che vedranno l'approvazione del bilancio consolidato l'11 marzo.