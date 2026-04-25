Nella gestione della crisi di Engineering, sindacati e azienda hanno raggiunto un accordo preliminare che sarà ora sottoposto al voto dei lavoratori, compresi i dipendenti nel territorio senese. Questo rappresenta il primo passo concreto nel tentativo di affrontare la situazione, con le parti che si preparano a coinvolgere le maestranze nella decisione finale. La trattativa prosegue con l’obiettivo di definire i dettagli dell’intesa.

Primo passo concreto nella gestione della crisi di Engineering: sindacati e azienda hanno raggiunto un’intesa preliminare che ora dovrà essere sottoposta al voto dei lavoratori, anche i dipendenti del territorio senese. L’accordo arriva dopo settimane di confronto e mette nero su bianco gli strumenti per affrontare la fase critica aperta a gennaio. Il prossimo snodo sarà il 6 maggio, quando l’amministratore delegato Aldo Bisio presenterà alle parti sociali il nuovo piano industriale, che avrà il compito di delineare strategie e prospettive del gruppo. Solo dopo quel passaggio potrà partire la consultazione nei luoghi di lavoro: assemblee e voto certificato decideranno se rendere operativa l’intesa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Engineering Passi avanti verso l’intesa

Sun in All 27 Nakshatras | Complete Vedic Astrology Predictions | Career, Personality and Life Path

Notizie correlate

Leggi anche: I passi avanti dei mediatori: vertice Usa-Iran per l'intesa

Leggi anche: Hormuz e nucleare, prove di intesa. "Regime pronto a fare passi avanti"