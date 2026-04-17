Il Segretario alla Guerra ha dichiarato che il regime è pronto a fare passi avanti, affermando che sono “pronti e carichi”. Questa frase ha attirato l’attenzione in un momento di tensione tra le parti coinvolte. La discussione riguarda la regione di Hormuz e le questioni nucleari, con segnali di potenziale intesa tra gli attori coinvolti. Nessun dettaglio aggiuntivo o interpretazione è stata fornita in questa comunicazione.

«Siamo pronti e carichi». Se pronunciate dal Segretario alla Guerra Pete Hegseth quelle quattro parole possono avere un solo significato. E neanche troppo implicito. Ovvero riprendere il conflitto, colpendo strutture energetiche e industrie iraniane. Ma tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare. Un mare che - seppure stretto come Hormuz - non consente eccessi di presunzione. Proprio a causa di quegli eccessi Donald Trump è riuscito in cinque settimane di guerra a giocarsi una parte rilevante di consensi. Con il rischio - visto lo scontro con il Papa e le divisioni interne al suo stesso elettorato - di non riuscire a ricostruirli prima delle elezioni di Midterm del prossimo novembre.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Hormuz e nucleare, prove di intesa. "Regime pronto a fare passi avanti"

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