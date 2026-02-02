I mediatori fanno passi avanti, mentre si avvicina un vertice tra Stati Uniti e Iran per cercare un’intesa. Donald Trump cambia spesso posizione: a volte sembra pronto all’attacco, altre volte preferisce la diplomazia. La situazione resta tesa e ancora tutto da definire.

Come un pendolo, Donald Trump un giorno sembra propendere per l'offensiva in Iran e il giorno dopo oscilla verso la strada diplomatica. Ieri la speranza di una trattativa con Teheran è sembrata riprendere vigore. Washington ha fatto sapere alla controparte «tramite canali multipli» di essere pronta a un incontro per negoziare un accordo. I Paesi mediatori del Medio Oriente, Turchia, Egitto e Qatar, stanno lavorando alacremente a un possibile incontro fra l'inviato di Trump nella regione, Steve Witkoff, e funzionari iraniani di alto livello ad Ankara alla fine della prossima settimana. Segnali di distensione che non fanno certo riarrotolare le carte militari alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I passi avanti dei mediatori: vertice Usa-Iran per l'intesa

Le trattative tra Iran e mediatori turchi continuano, sotto la supervisione degli Stati Uniti.

