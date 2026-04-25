Energia Meloni al tavolo della Ue | la strategia per combattere crisi

La presidente del Consiglio si trova a Cipro per discutere delle tensioni legate al settore energetico. Questa visita si inserisce in un momento di crescente preoccupazione per la crisi energetica in Europa. Durante l'incontro con i rappresentanti europei, sono state affrontate questioni relative alle strategie comuni e alle possibili soluzioni per affrontare le sfide attuali. La discussione si concentra su come coordinare le politiche tra gli stati membri per rispondere alla situazione.

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è venuta a Cipro a cercare delle "risposte" alla crisi energetica. Per ora, alla fine della seconda giornata del Consiglio Europeo informale a Nicosia dopo la cena di giovedì sera ad Agia Napa, aperture esplicite alle richieste di avere flessibilità di bilancio per arginare la crisi energetica scatenata.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

ESTRATEGIA TRUMP-XI: El pacto secreto que acorrala a Irán y cambia el mundo

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