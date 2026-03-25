Meloni vola ad Algeri | energia e crisi globali al tavolo con Tebboune

Il presidente del consiglio italiano ha visitato Algeri per incontri ufficiali con il presidente locale. Al centro delle discussioni ci sono state le forniture di energia e il Piano Mattei, mentre le tensioni internazionali hanno riacceso la corsa al gas. La visita si è svolta in un momento di crescente attenzione alle questioni energetiche a livello globale.

Vertice con Tebboune su forniture energetiche e Piano Mattei, mentre le tensioni internazionali riaccendono la corsa del gas Giorgia Meloni vola ad Algeriper blindare il rapporto con il partner che, più di ogni altro, incide sullasicurezza energetica italiana. E lo fa proprio nel giorno in cui i mercati tornano a muoversi sotto la pressione delle tensioni internazionali. Il bilaterale con il presidente Abdelmadjid Tebboune mette al centro le forniture di gas, lacooperazione industrialee ilPiano Mattei. Ma sul tavolo finiscono inevitabilmente anche i grandi dossier geopolitici: dal Medio Oriente alla Libia, fino alla guerra in Ucraina. La missione della premier arriva in un passaggio delicato per gli equilibri energetici internazionali e conferma quanto Roma consideristrategico l’asse con l’Algeria. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meloni vola ad Algeri: energia e crisi globali al tavolo con Tebboune Articoli correlati Italia-Algeria, Meloni arriva ad Algeri per l'incontro con il presidente TebbouneLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata ad Algeri, dove andrà in scena i colloqui bilaterali tra Italia e Algeria. Meloni arriva al palazzo presidenziale ad Algeri per incontro col Presidente algerino Tebboune – Il video(Agenzia Vista) Algeri, 25 marzo 2026 Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriva al palazzo presidenziale ad Algeri per l'incontro con il... Una raccolta di contenuti su Meloni vola Temi più discussi: Timori sul gas qatarino, Meloni vola ad Algeri. Il nodo delle forniture; Meloni oggi ad Algeri, sul tavolo il dossier sul gas; Giorgia Meloni vola in Algeria per chiedere più gas: Palazzo Chigi prepara un vertice d'emergenza dopo lo stop alle forniture dal Qatar; Meloni vola in Algeria per sostituire il gas del Qatar. Meloni vola ad Algeri, vertice con Tebboune: sul tavolo energia e guerra in IranGas, migranti e crisi mediorientali: la premier accelera sul Piano Mattei per stabilizzare il Mediterraneo e difendere gli interessi nazionali ... affaritaliani.it Italia-Algeria, Meloni arriva ad Algeri per l'incontro con il presidente TebbouneItalia-Algeria, Meloni arriva ad Algeri per l'incontro con il presidente Tebboune ... msn.com Meloni vola ad Algeri in cerca di gas (e stabilità politica) x.com Giorgia Meloni vola in Algeria: visita diplomatica d'urgenza per affrontare la crisi dell'energia - facebook.com facebook