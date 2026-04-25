La Provincia di Nuoro ha avviato lavori su due strade principali nel territorio del Marghine, la SP 43 e l'ex SS 131, per intervenire su alcune voragini che rappresentano un pericolo per la viabilità. I cantieri sono stati aperti con l’obiettivo di riparare le aree danneggiate e garantire un passaggio più sicuro tra Macomer, Santu Lussurgiu e Scano Montiferro. Le operazioni sono state programmate in tempi rapidi per affrontare l’emergenza.

? Cosa sapere La Provincia di Nuoro avvia cantieri urgenti su SP 43 e ex SS 131.. Gli interventi mirano a ripristinare la sicurezza tra Macomer, Santu Lussurgiu e Scano Montiferro.. La Provincia di Nuoro ha avviato interventi d’urgenza sulla rete viaria del Marghine, intervenendo su tratti critici della SP 43 e della ex SS 131 dopo i gravi danni segnalati lungo l’arteria che unisce Macomer a Santu Lussurgiu e Scano Montiferro. Il degrado profondo del manto stradale e la presenza di diverse voragini sulla SP 43 avevano spinto le autorità a una reazione immediata. Per garantire la sicurezza dei viaggiatori e permettere il normale flusso del traffico, le squadre sono state mandate a operare con tempestività.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza strade nel Marghine: cantieri urgenti contro le voragini

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