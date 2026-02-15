Maltempo a Napoli | frane allagamenti e sgomberi la provincia in emergenza tra voragini e strade interrotte

Il maltempo che ha colpito Napoli nel weekend di San Valentino ha provocato frane e allagamenti, lasciando molte strade interrotte e case isolate. La pioggia intensa ha fatto scoppiare diverse voragini, costringendo i vigili del fuoco a intervenire in più punti della città. Alcune zone si sono ritrovate senza energia elettrica e con strade impraticabili, costringendo le autorità a sgomberare alcune abitazioni a rischio crollo.

Napoli colpita dal maltempo: frane, allagamenti e un territorio in emergenza. Napoli e la sua provincia sono state messe a dura prova da un’ondata di maltempo che, nel weekend di San Valentino, ha causato frane, smottamenti, allagamenti e l’apertura di voragini. Intere zone dell’area metropolitana hanno richiesto l’intervento urgente di protezione civile, vigili del fuoco e forze dell’ordine, mentre il Prefetto Michele Di Bari ha attivato un centro di coordinamento per gestire l’emergenza. La situazione critica in Penisola Sorrentina e le chiusure stradali. Una delle situazioni più critiche si è verificata in Penisola Sorrentina, dove il crollo di un muro di contenimento di una proprietà privata sulla Statale 145, in località Scrajo, ha interrotto la circolazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

La pioggia non si ferma e ha portato con sé frane e allagamenti in tutta la provincia di Vibo Valentia.

