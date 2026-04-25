A Reggio Calabria, Alternativa Popolare ha annunciato la nomina di Concetta Papaianni come responsabile incaricata di coordinare le operazioni per la gestione di circa 52.000 cani randagi presenti nella città. La decisione arriva in seguito alle recenti segnalazioni di emergenza legate alla presenza di numerosi cani senza padrone nel territorio. La nuova figura avrà il compito di organizzare interventi e soluzioni per affrontare questa situazione.

? Cosa sapere Alternativa Popolare nomina Concetta Papaianni responsabile per gestire 52.000 cani a Reggio Calabria.. Il piano mira a ridurre aggressioni e costi per le strutture private convenzionate.. A Reggio Calabria, Concetta Papaianni assume il ruolo di responsabile cittadina per il benessere animale per Alternativa Popolare, con l’obiettivo di gestire una criticità che vede oltre 52.000 cani registrati nell’anagrafe canina provinciale. La decisione politica arriva in un momento di forte pressione per il territorio urbano e le zone rurali. La nuova incaricata ha manifestato orgoglio e senso del dovere nel ricoprire questa posizione, sottolineando come la questione richieda una pianificazione seria e competenze specifiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza randagi a Reggio: piano d’azione per 52.000 cani

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