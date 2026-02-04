Nuova operazione di sicurezza per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Sono stati schierati circa 6.000 uomini tra forze dell’ordine e forze armate. Sono stati messi in campo anche tiratori scelti e diversi mezzi tecnologici, come droni, radar e aerei. Il ministro della Difesa Crosetto ha assicurato che tutto sarà sotto controllo, con un sistema di sorveglianza potenziato per proteggere l’evento e garantire l’ordine pubblico.

Il dato lo ha fornito il ministro della Difesa Guido Crosetto ieri mattina su X: per Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina il supporto delle forze armate sarà di "170 mezzi più assetti radar, aerei e droni con 1.928 militari e 2000 carabinieri". Dunque circa 4000 uomini, che salgono a 6000 se si considerano anche Polizia di Stato, locale ed estera, vigili del fuoco, alpini e protezione civile, oltre a diversi altri corpi specializzati. L’obiettivo di tale dispiegamento è presto spiegato: scongiurare eventuali problemi di ordine pubblico che potrebbero essere legati a proteste estemporanee, dopo i disordini in piazza a Torino e le annunciate contestazioni contro la presenza degli agenti statunitensi dell’Ice, la polizia federale che negli Usa si occupa delle frontiere e dell’immigrazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Piano sicurezza per i Giochi: in azione 6.000 uomini. Schierati anche i tiratori scelti

