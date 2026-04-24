Un nuovo cortometraggio animato porta di nuovo in scena Dory, il personaggio di Alla Ricerca di Nemo, interpretato da Ellen DeGeneres. La produzione sembra già in corso e si concentrerà sull’universo marino del film originale. La Pixar ha annunciato ufficialmente il progetto, senza specificare una data di uscita, e sta lavorando per portare la protagonista in nuove avventure sul grande schermo.

L'universo di Alla Ricerca di Nemo sarà al centro di un nuovo progetto animato di cui sembra sia già iniziata la produzione. Ellen DeGeneres tornerà a dare voce alla simpatica Dory in occasione di un nuovo corto Pixar che farà parte dell'universo di Alla ricerca di Nemo. La produzione sta iniziando in queste settimane e, per ora, lo studio non ha voluto condividere ulteriori dettagli sul progetto o una possibile trama. Il successo del franchise targato Pixar Alla ricerca di Nemo aveva debuttato nel 2003 sugli schermi di tutto il mondo. Il film animato diretto da Andrew Stanton raccontava la storia del piccolo pesce pagliaccio che veniva portato via dall'Oceano e si ritrovava in un acquario, di proprietà di un dentista, a .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Pixar riporta sugli schermi Dory, con la voce di Ellen DeGeneres, grazie a un nuovo corto

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