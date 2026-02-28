Epstein Files la falsa narrazione contro Ellen DeGeneres

Su Facebook circolano post che affermano come nei cosiddetti Epstein Files ci sarebbero prove che collegano Ellen DeGeneres a comportamenti cannibali e a presunte violenze sui bambini. Queste affermazioni sono state condivise ripetutamente, senza alcuna conferma ufficiale o verifica dei fatti. Attualmente, non ci sono prove concrete che collegano la presentatrice alle accuse diffuse online.

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) sostengono che negli Epstein files ci sarebbero le prove del fatto che la presentatrice e comica americana Ellen DeGeneres sarebbe stata una cannibale prolifica a danno dei bambini. Vediamo perché si tratta di una narrazione complottista priva di fondamento.

