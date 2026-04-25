Elezioni comunali a Salerno Rossella Gregorio si candida con Fratelli d' Italia

A Salerno le candidature alle elezioni comunali si sono concluse con la presentazione delle liste presso la commissione di Palazzo di Città, che ha chiuso i termini alle 12 di oggi. Tra i nomi emersi, quello di Rossella Gregorio, che si presenta con Fratelli d’Italia. Le prime indiscrezioni riguardano i possibili candidati al consiglio comunale, dopo la consegna delle liste.

Dopo la presentazione delle liste elettorali presso la commissione aperta a Palazzo di Città (i termini scadevano oggi alle 12), spuntano le prime curiosità tra gli aspiranti candidati al consiglio comunale. Quella che sicuramente non è passata inosservata è la presenza nella lista di Fratelli.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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