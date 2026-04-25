Elezioni comunali a Salerno e Cava | Fratelli d' Italia nomina i commissari cittadini

Fratelli d'Italia ha annunciato le nomine dei nuovi commissari cittadini nelle città di Salerno e Cava de' Tirreni. La decisione è stata comunicata dal commissario provinciale del partito, che ha scelto le figure di riferimento per entrambe le località in vista delle prossime elezioni comunali. Le nomine riguardano le persone incaricate di coordinare le attività e le campagne elettorali nei rispettivi comuni.

Il commissario provinciale di Fratelli d'Italia Imma Vietri ha nominato i nuovi commissari cittadini del partito a Salerno e Cava de' Tirreni. Nel capoluogo l'avvocato Michele Sarno (ex consigliere comunale) prende il posto di Pietro Vuolo poichè quest'ultimo si è candidato alle elezioni comunali.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Elezioni comunali a Salerno, Fratelli d'Italia ufficializza la candidatura a sindaco di Gherardo Marenghi“Ufficializzo la scelta del Professore Gherardo Maria Marenghi quale nostro candidato sindaco a Salerno Città. Leggi anche: Elezioni Comunali, pace fatta nel centrodestra: c'è l'intesa fra Fratelli d'Italia e Forza Italia Altri aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni Comunali Salerno 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in diretta; Rivoluzione per le prossime elezioni comunali a Salerno: il centro destra unito sosterrà Marenghi; SALERNO, COMUNALI 2026. ECCO LA LISTA DEI CANDIDATI PER A TESTA ALTA CON DE LUCA SINDACO; Amministrative 2026: Scatta il countdown per la presentazione delle liste. De Luca ci riprova a Salerno. Elezioni a Salerno 2026: ecco liste e candidatiElezioni Comunali 24-25 maggio: scade oggi, sabato 25 aprile alle ore 12, il termine ultimo per la presentazione di sindaci e consiglieri. Tutti gli aggiornamenti. infocilento.it Comunali a Salerno: 8 candidati sindaci e oltre 600 aspiranti consiglieri, l’elenco completoStampaOtto aspiranti sindaco, 21 le liste in campo e un totale di oltre 600 candidati in corsa per i 32 posti disponibili in Consiglio comunale. Con il deposito delle liste è iniziato ufficialmente i ... salernonotizie.it Elezioni Comunali 2026 in provincia di Napoli, tutte le liste e i candidati sindaco nei Comuni al voto il 24 e 25 maggio - facebook.com facebook Arcidano, elezioni comunali: Davide Fanari si ripresenta x.com