Elezioni Comunali a Ferriere si candida a sindaco Lorenzo Bavagnoli

A Ferriere si presentano ufficialmente le candidature per le prossime elezioni comunali. Tra i candidati figura Lorenzo Bavagnoli, che si propone come sindaco con la lista “Ferriere Futura”. Bavagnoli ha 39 anni, risiede a Grondone con la moglie Simona, figlia di un ex sindaco scomparso, e ha due figli. Attualmente lavora come product manager in un’azienda chimica.

Lorenzo Bavagnoli si candida a sindaco di Ferriere con la lista “Ferriere Futura”. Il 39enne vive a Grondone di Ferriere con la moglie Simona (figlia del compianto ex sindaco Giovanni Malchiodi), ha due figli ed è product manager in un’azienda chimica. Con lui in lista si candidano Piergiorgio.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Elezioni comunali, Paola De Roberto si candida per De Luca sindaco"Mi candido a consigliere comunale a Salerno con un obiettivo chiaro: completare un lavoro già avviato e rafforzare il welfare come pilastro... Elezioni comunali a Pagani, Forza Italia candida a sindaco Massimo D'OnofrioContemporaneamente, Pietro Sessa, già assessore comunale e candidato alle ultime elezioni regionali, viene nominato vicesegretario provinciale di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Agogliati tra rabbia e indignazione: La nostra valle è spezzata da un anno; Elezioni comunali a Reggio Calabria, Lamberti: Il Polo Civico non è vicino alla Lega; Tropea verso il ritorno alle urne dopo il commissariamento: attese tre liste in vista delle elezioni comunali; Rende si prepara al voto: il centrodestra unito verso le elezioni di maggio. Come per prenotare la visita medico legale per votare a Pontenure e FerriereIn occasione delle elezioni amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio, che nel territorio piacentino interesseranno esclusivamente i Comuni di Ferriere e di Pontenure, l’Azienda Usl di Piacenza ... ilpiacenza.it Elezioni amministrative 2026Le ultime notizie sulle elezioni comunali 2026 con gli aggiornamenti su candidati e sondaggi alle amministrative. Seggi aperti domenica 24 e lunedì 25 maggio: si vota in 626 comuni italiani, tra cui ... fanpage.it Elezioni Comunali 2026 | Papasidero, i candidati a sindaco e le liste: i nomi - facebook.com facebook ELEZIONI COMUNALI 2026, EX GOVERNATORE LUCANO DE FILIPPO CANDIDATO SINDACO NELLA SUA SANT’ARCANGELO x.com