A Pagani, Forza Italia ha annunciato la candidatura di Massimo D'Onofrio come sindaco alle prossime elezioni comunali. La formazione politica ha affidato a D'Onofrio il compito di creare una coalizione di centro moderato, in linea con la storia politica locale. La presentazione ufficiale del candidato e le iniziative di campagna sono attese nei prossimi giorni.

Contemporaneamente, Pietro Sessa, già assessore comunale e candidato alle ultime elezioni regionali, viene nominato vicesegretario provinciale di Salerno Forza Italia indica Massimo D'Onofrio come candidato sindaco a Pagani e affida a lui "il compito di costruire una coalizione di centro moderata, in linea con la tradizione politica della città. A darne notizia sono il segretario regionale Fulvio Martusciello e il segretario provinciale di Salerno Roberto Celano". "La candidatura di Massimo D'Onofrio nasce da una scelta costruita sul territorio - affermano - frutto di ascolto e confronto, non di imposizioni. È il profilo giusto per unire l'area moderata e offrire a Pagani una proposta credibile e radicata". 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Elezioni comunali a Pagani, Forza Italia candida a sindaco Massimo D'Onofrio

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