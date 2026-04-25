Elezioni amministrative Reino una sola lista in campo | tutti i candidati

Il 24 e 25 maggio 2026 si terranno le elezioni amministrative nel comune di Reino. In questa tornata elettorale, una sola lista è stata presentata per le candidature. Tutti i candidati fanno parte di questa lista, che parteciperà alle elezioni senza concorrenti. La consultazione rappresenta un appuntamento importante per il territorio, che si prepara a scegliere i rappresentanti comunali.

Si avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, un momento importante anche per Reino. In questa tornata elettorale è presente una sola lista, che si propone per la guida del Comune. Gravi violazioni ambientali e in materia di sicurezza sul lavoro, denunciati. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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