Il prossimo fine settimana, circa 7,5 milioni di elettori sono chiamati alle urne in 122 comuni italiani per le elezioni amministrative. Le votazioni si svolgono il 24 e 25 maggio e rappresentano un primo esame per il centrodestra, che vuole verificare la propria capacità di mantenere il sostegno in vista delle elezioni politiche del 2027. Questi comizi interessano diverse città di dimensioni variabili e coinvolgono numerosi candidati.

? Cosa sapere 7,5 milioni di elettori votano il 24 e 25 maggio per 122 comuni italiani.. Il test per Giorgia Meloni determina la tenuta del centrodestra verso le Politiche 2027.. Il 24 e il 25 maggio, con l’eventualità di nuovi turnaggi il 7 e l’8 giugno, circa 7,5 milioni di elettori — ovvero il 14,5 per cento della popolazione che vota — affronteranno le elezioni amministrative in un clima di forte tensione politica interna al centrodestra. La sfida coinvolge la riconferma o il cambio di oltre 900 consiglieri comunali e i sindaci di 122 Comuni con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti, inclusi 20 capoluoghi tra cui Venezia. Per Giorgia Meloni, questo appuntamento rappresenta un vero e proprio test di leadership a metà del mandato, fondamentale per non perdere l’inerzia politica in vista delle elezioni Politiche del 2027.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elezioni amministrative: il test decisivo per il centrodestra

Italy’s justice referendum becomes high stakes test for conservative PM Meloni - AP Explains

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