Elezioni amministrative il centrodestra a Ceglie Messapica punta su Giovanni Gianfreda

Il centrodestra ha scelto Giovanni Gianfreda come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative a Ceglie Messapica. Gianfreda, attuale consigliere comunale di Forza Italia, rappresenta la coalizione di questa area politica in vista delle consultazioni. La sua candidatura è stata ufficializzata di recente e si inserisce nel quadro delle sfide elettorali in programma nella città.

CEGLIE MESSAPICA – Il consigliere comunale di Forza Italia Giovanni Gianfreda sarà il candidato sindaco di Ceglie Messapica per il centrodestra. Lo comunicano congiuntamente in una nota i referenti territoriali dei partiti della coalizione: Luigi Caroli per Fratelli d’Italia, Laura De Mola per. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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