Elezioni amministrative Guardia Sanframondi due le liste in campo | tutti i candidati

Il prossimo 24 e 25 maggio 2026 si terranno le elezioni amministrative nel comune di Guardia Sanframondi. In questa tornata elettorale sono state presentate due liste che si contendono la guida del municipio. I candidati delle due compagini sono stati ufficialmente annunciati e ora si attende il voto della popolazione per determinare il nuovo assetto amministrativo del territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, un passaggio significativo anche per Guardia Sanframondi. Due le liste in campo, pronte a sfidarsi per la guida del Comune. 1) INSIEME PER GUARDIA – Raffaele Di Lonardo sindaco Lino Orso, Silvio Falato, Sebastiano Ceniccola, Fiorenza Ceniccola, Elda Chiara Del Vecchio, Gaetano Massa, Ida Del Vecchio, Pierpaolo Di Santo, Domenico Rotondi, Michele Yvon Spagnuolo. 2) GUARDIA – Giovanni Ceniccola sindaco Vincenzo Del Rosso, Morena Di Lonardo, Giulia Falato, Michele Foschini, Barbara Garofano, Edvige Garofano, Innocenzo Pengue, Luigi Pengue, Leopoldo Rossi, Elena Sanzari, Michele Sanzari, Antonello Sebastianelli.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Elezioni amministrative Guardia Sanframondi, due le liste in campo: tutti i candidati Notizie correlate Elezioni amministrative Telese, due le liste in campo: tutti i candidatiTempo di lettura: < 1 minutoSi avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, un momento decisivo per il futuro... Elezioni amministrative Sant’Agata de’ Goti, due le liste in campo: tutti i candidatiSi avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, un momento cruciale anche per Sant’Agata de’ Goti. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Elezioni Comunali Guardia Sanframondi 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in diretta; Guardia Sanframondi, premiazione del concorso fotografico L’oro di Guardia; ‘Guardia del Campo’, l’app a sostegno dei viticoltori; Castelvenere solidale: raccolti 5mila euro per Filena, 12enne di Guardia Sanframondi in cura in Messico. Elezioni Comunali Guardia Sanframondi 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in direttaGuardia Sanframondi è uno dei Comuni della provincia di Benevento al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e la scelta del nuovo sindaco. Si vota domenica 24 e lunedì 25 ... ilmattino.it Guardia Sanframondi, liste chiuse: sfida a due per le amministrative di maggioNell’ultima giornata utile per la presentazione delle liste, in vista delle prossime amministrative, attese per il 24 e 25 maggio, a Guardia Sanframondi si sono sciolte le riserve. fremondoweb.com Vinalia | Guardia Sanframondi - facebook.com facebook