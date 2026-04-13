Elezioni amministrative 2026 al voto dieci comuni della città metropolitana

Sono stati annunciati i dieci comuni della città metropolitana di Genova che parteciperanno alle elezioni amministrative del 2026. Le consultazioni sono state confermate per il prossimo anno, con le autorità locali che stanno definendo il calendario e le modalità di voto. La prevista tornata elettorale coinvolgerà sia i capoluoghi di municipio che altri centri della zona, in un momento di attenzione per il futuro delle amministrazioni locali.

I motori della politica locale si riaccendono per la tornata amministrativa del 2026 nella città metropolitana di Genova. Dieci comuni del territorio sono chiamati alle urne per rinnovare i propri consigli e scegliere la guida dei prossimi cinque anni.Al momento le segreterie politiche sono.🔗 Leggi su Genovatoday.it Elezioni amministrative 2026: è ufficiale la data del voto, ecco i comuni sanniti al votoTempo di lettura: < 1 minutoIl Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei Ministri dell’individuazione delle date del 24 e... Elezioni Amministrative 2026 in Campania: al voto Salerno, Avellino e altri 88 Comuni il 24 e 25 maggioIn Campania si vota in 90 comuni il 24-25 maggio 2026 per le elezioni amministrative, tra questi anche Salerno e Avellino.