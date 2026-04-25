Elezioni amministrative Campoli del Monte Taburno due le liste in campo | tutti i candidati

Le elezioni amministrative a Campoli del Monte Taburno sono programmate per il 24 e 25 maggio 2026. Attualmente, due liste sono state presentate e i candidati sono stati ufficializzati. La campagna elettorale si prepara a coinvolgere la comunità locale in vista di questa consultazione elettorale. La comunicazione ufficiale conferma la presenza di due schieramenti pronti a competere per la guida del comune.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, un momento importante anche per Campoli del Monte Taburno. Due le liste in campo, pronte a contendersi la guida del Comune con i rispettivi candidati. 1) RINASCITA PER CAMPOLI – Luigi Caporaso sindaco Luigi Caporaso, Massimo Caporaso, Nicola Caporaso, Vitantonio Caporaso, Lucio Cioffi, Andrea Ciotta, Palmarino Aldo De Simone, Nicola Iadanza, Giovanna Mazzone, Arcangelo Pacillo. 2) COSTRUIRE ALLA LUCE DEL SOLE – Tommaso Nicola Grasso sindaco Pellegrino Borselleca, Michela Caporaso, Salvatore Caporaso, Nicola De Simone, Pietro De Simone, Giuseppe Grasso, Mario Tommaso Grasso, Nicola Iannelli, Antonio Orlacchio, Carmine Orlacchio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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