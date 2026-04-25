Elezioni amministrative Calvizzano due le liste in campo | tutti i candidati

Il 24 e 25 maggio 2026 si terranno le elezioni amministrative a Calvizzano, con due liste candidate. Sono stati presentati i nomi dei candidati che si sfideranno per il ruolo di sindaco e per i consigli comunali. La campagna elettorale è iniziata con i primi incontri pubblici e incontri tra i candidati. La consultazione coinvolgerà gli elettori del paese per scegliere chi guiderà il comune nei prossimi anni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, un passaggio importante anche per Calvizzano. Due le liste in campo, pronte a contendersi la guida del Comune. NOI X CALVIZZANO CON LUCIANO BORRELLI SINDACO Michele D’Ambra, Fabio Felaco, Marialuisa Ferrigno (detta Luisa), Anna Ferrillo (detta Arianna), Francesco Ferrillo (detto Francesco), Giuseppe Liccardo, Antonio Martiello, Rosanna Martino, Maria Cristina Napolano, Armando Sabatino, Giuseppe Rocco Santopaolo, Fabiana Sarracino, Assunta Ruocco Terracciano (detta Sequino), Gaetano Trinchillo (detto Gaetano), Vincenzo Trinchillo (detto Enzo), Roberto Vellecco.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Elezioni amministrative Calvizzano, due le liste in campo: tutti i candidati Notizie correlate Elezioni amministrative Telese, due le liste in campo: tutti i candidatiTempo di lettura: < 1 minutoSi avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, un momento decisivo per il futuro... Elezioni amministrative Castelpoto, due le liste in campo: tutti i candidatiTempo di lettura: < 1 minutoSi avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, un momento importante per il rinnovo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: AMMINISTRATIVE 2026, LA LISTA NOI X CALVIZZANO CON BORRELLI; Sparatoria a Calvizzano, spunta il video dell’agguato: frizioni tra maranesi e mugnanesi; ESCLUSIVA TERRANOSTRANEWS. L'AUTORE DELL'AGGUATO A CALVIZZANO? IL NIPOTE DI UN AFFILIATO AI CLAN DI MARANO, I CARABINIERI SULLE SUE TRACCE. Elezioni amministrative, in Puglia 54 Comuni al voto: l'elenco completo e le dateSono scaduti alle 12 i termini per depositate le candidature in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. In Puglia si vota in 54 Comuni, ... msn.com Elezioni Comunali Calvizzano 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in direttaCalvizzano è uno dei Comuni della provincia di Napoli al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e la scelta del nuovo sindaco. Si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. ilmattino.it “In questi territori, i sindaci sono veri e propri punti di riferimento per i cittadini, presidio di socialità, coesione e identità”, così il Presidente di Anci Abruzzo Pierluigi Biondi ai candidati delle Elezioni amministrative 2026. - facebook.com facebook