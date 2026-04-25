Elezioni amministrative 2026 Nicola Mazzarella sindaco | la lista e tutti i nomi dei candidati consiglieri

Per le elezioni amministrative del 2026, si terranno il 24 e 25 maggio, con Nicola Mazzarella che si propone nuovamente come candidato sindaco di Blera. Mazzarella, attuale sindaco, ha presentato una lista composta da diversi candidati consiglieri, i cui nomi sono stati ufficialmente comunicati. La lista sostiene la sua candidatura e sarà presente in tutte le sezioni elettorali del comune durante le due giornate di voto.

Nicola Mazzarella candidato sindacoNicola Mazzarella candidato sindaco per Blera. Il primo cittadino uscente alle elezioni amministrative 2026 del 24 e 25 maggio si presenta con una lista a sostegno della sua candidatura.Nicola Mazzarella sindacoVienna CancelluFrancesco CiarlantiMirko.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni amministrative 2026, Marco Perniconi sindaco: la lista e tutti i nomi dei candidati consiglieri Leggi anche: Elezioni amministrative 2026, Alessandra Zena sindaco: la lista e tutti i nomi dei candidati consiglieri Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati a San Nicola la Strada; Elezioni Comunali San Nicola La Strada 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in diretta; Verso le elezioni: a Blera ancora Mazzarella-Torelli, Perniconi senza rivali a Bomarzo; Elezioni. Passo indietro del vicesindaco: tre donne in lizza per la fascia. SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati a San Nicola la StradaCasertanews seguirà in diretta la presentazione delle liste con tutti i nomi dei candidati a sindaco e degli aspiranti consiglieri comunali ... casertanews.it Elezioni. Passo indietro del vicesindaco: tre donne in lizza per la fasciaDella Peruta ha deciso di convergere sul nome di Maria Natale portando in dote le sue tre liste: Movimento Civico per San Nicola, Oltre e Nuovo Psi. Candidate a sindaco anche Eligia Santucci e Antonia ... casertanews.it LA MELONI ENNESIMA FIGURA DI MER.. Sotto il coordinamento del procuratore di Napoli Nicola Gratteri, è stato arrestato il super boss della camorra Roberto Mazzarella. L'operazione, conclusasi il 4 aprile 2026, ha portato alla cattura del latitante, consider - facebook.com facebook