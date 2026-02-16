Scelta dei candidati a sindaco | è la settimana decisiva Tutti i nomi e le tappe

Oggi si apre la settimana decisiva per la scelta dei candidati a sindaco, dopo che i partiti hanno presentato le prime liste e si sono intensificati i incontri nelle sedi politiche. Con il termine dei tempi stabiliti, i gruppi cittadini si preparano a ufficializzare le candidature, mentre i nomi emergono passo dopo passo tra scontri e alleanze. La corsa alle elezioni comunali si sta delineando con chiarezza, e le decisioni prese in questi giorni influenzeranno la competizione di fine maggio.

Corsa a due nel centro destra e nel centro sinistra, con Donati che lancia la sua coalizione e Menchetti che continua i suoi appuntamenti pubblici Quella che si apre oggi è la settimana decisiva per chiarire il panorama dei candidati a sindaco che saranno presenti nella scheda elettorale di fine maggio per l'elezione del nuovo sindaco e del consiglio comunale. Questa sera alle 21 intanto ci sarà l'assemblea comunale del Pd di Arezzo nella quale saranno vagliati i possibili scenari che corrispondono ai diversi nomi in campo nel centro sinistra: il partito rischia di spaccarsi ancora tra chi spinge per Vincenzo Ceccarelli e chi vorrebbe Luciano Vaccari come un profilo che potrebbe essere più unificante.