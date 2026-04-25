Elezioni amministrative 2026 Luca Giampieri sindaco | la lista e tutti i nomi dei candidati consiglieri

In vista delle elezioni amministrative del 2026, si sono ufficialmente aperte le candidature per il ruolo di sindaco. Il sindaco uscente si presenta nuovamente alla guida della città, sostenuto da quattro diverse liste di candidati consiglieri. Le elezioni sono previste per il 24 e 25 maggio e vedranno coinvolti vari gruppi politici e cittadini che hanno presentato le proprie liste.

Luca Giampieri candidato sindacoLuca Giampieri candidato sindaco per Civita Castellana. Il primo cittadino uscente alle elezioni amministrative 2026 del 24 e 25 maggio si presenta con quattro liste a sostegno della sua candidatura.Fratelli d'ItaliaMassimiliano CarrisiGiovanna FortunaGianluca.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni amministrative 2026, Marco Perniconi sindaco: la lista e tutti i nomi dei candidati consiglieri Leggi anche: Elezioni amministrative 2026, Alessandra Zena sindaco: la lista e tutti i nomi dei candidati consiglieri Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Elezioni a Civita Castellana, Rocca appoggia Giampieri con due candidati: i nomi; Fratelli d’Italia Civita Castellana: soddisfazione per la gestione dell’amministrazione Giampieri; Amministrative Civita Castellana - Luca Giampieri presenta la sua squadra: Pronti a vincere per la continuità; Elezioni della discordia a Civita Castellana: tutti contro tutti, cosa succederà al ballottaggio?. Amministrative nella Tuscia: candidati, alleanze e incognite nei comuni al votoDI WANDA CHERUBINI VITERBO- Il conto alla rovescia per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio entra nella fase decisiva nei comuni della Tuscia, dove tra conferme, nuove candidature e divisioni ... online-news.it Lista Rocca Presidente, sostegno alla candidatura a Sindaco di Luca Giampieri a Civita CastellanaNewTuscia – VITERBO – Il Movimento Civico Lista Rocca Presidente – Per il Bene Comune ufficializza il proprio sostegno alla candidatura a Sindaco al Comune di Civita Castellana di Luca Giampieri, ... newtuscia.it #Amministrative Civita Castellana – Luca Giampieri presenta la sua squadra: “Pronti a vincere per la continuità” - facebook.com facebook