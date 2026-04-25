Elezioni amministrative 2026 i candidati nella Tuscia | tutte le liste e i nomi

Da viterbotoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le elezioni amministrative 2026 nella provincia della Tuscia si terranno domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. In questa tornata saranno scelti il sindaco e rinnovati i consigli comunali in tre comuni: Civita Castellana, Blera e Bomarzo. Sono state presentate diverse liste e candidati per ciascuna località coinvolta.

Elezioni amministrative 2026 nella Tuscia, domenica 24 (dalle 7 alle 23) e lunedì 25 maggio (dalle 7 alle 15) si vota per eleggere il sindaco e rinnovare i consigli comunali in tre paesi della provincia: Civita Castellana, Blera e Bomarzo. Dieci in totale i candidati alla carica di primo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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