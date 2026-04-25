Elezioni amministrative 2026 i candidati nella Tuscia | tutte le liste e i nomi

Le elezioni amministrative 2026 nella provincia della Tuscia si terranno domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. In questa tornata saranno scelti il sindaco e rinnovati i consigli comunali in tre comuni: Civita Castellana, Blera e Bomarzo. Sono state presentate diverse liste e candidati per ciascuna località coinvolta.

Elezioni amministrative 2026 nella Tuscia, domenica 24 (dalle 7 alle 23) e lunedì 25 maggio (dalle 7 alle 15) si vota per eleggere il sindaco e rinnovare i consigli comunali in tre paesi della provincia: Civita Castellana, Blera e Bomarzo. Dieci in totale i candidati alla carica di primo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Bomarzo, elezioni amministrative 2026: tutte le liste e i nomi dei candidatiElezioni amministrative 2026, i candidati sindaco a Bomarzo sono tre: il primo cittadino uscente Marco Perniconi, Helene Di Maggio e Alessandra Zena. Blera, elezioni amministrative 2026: tutte le liste e i nomi dei candidatiElezioni amministrative 2026, i candidati sindaco a Blera sono due: il primo cittadino uscente Nicola Mazzarella e Alessio Polidori. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Elezioni amministrative 24 e 25 maggio 2026 - presentazione della dichiarazione preventiva delle spese della campagna elettorale; Amministrative 2026: Il Vademecum elettorale Anci per i 54 Comuni pugliesi al voto; Elezioni amministrative domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026; Par condicio elezioni amministrative 2026. Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidatiElezioni amministrative 2026, si vota il 24 e il 25 maggio. Ecco i comuni al voto, le liste e il vademecum per votare ... infocilento.it Elezioni Comunali 2026, tutti i nomi dei candidati sindaco e tutte le liste dei comuni al voto in direttaScade oggi, sabato 25 aprile 2026, il termine ultimo per la presentatura delle liste e dei candidati a sindaco nei Comuni al voto in Italia. Vediamo nello speciale elezioni comunali 2026 tutte ... ilmattino.it “In questi territori, i sindaci sono veri e propri punti di riferimento per i cittadini, presidio di socialità, coesione e identità”, così il Presidente di Anci Abruzzo Pierluigi Biondi ai candidati delle Elezioni amministrative 2026. - facebook.com facebook