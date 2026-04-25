Elezioni amministrative 2026 Helene Di Maggio sindaco | la lista e tutti i nomi dei candidati consiglieri

Alle prossime elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio 2026, Helene Di Maggio si presenta come candidata sindaca per la città di Bomarzo. La sua candidatura è supportata da una lista composta da vari candidati consiglieri. La lista ufficiale dei nomi dei candidati è stata resa nota nelle settimane precedenti alla presentazione ufficiale. La campagna elettorale è in fase di preparazione e la presentazione dei candidati ha fatto seguito alla candidatura di Di Maggio.

Helene Di Maggio candidata sindacaHelene Di Maggio candidata sindaca per Bomarzo. Alle elezioni amministrative 2026 del 24 e 25 maggio si presenta con una lista a sostegno della sua candidatura.Bomarzo e Mugnano di tuttiAntonio CoccoRaffaele Di GraziaRomano LamorattaGiuseppina MaterazziniGiovanna.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni amministrative 2026, Marco Perniconi sindaco: la lista e tutti i nomi dei candidati consiglieri Elezioni comunali, tutti i nomi dei candidati nelle liste per ParcaroliIl sindaco uscente Sandro Parcaroli potrà contare quest’anno su sei liste a supporto della sua candidatura (nel 2020 erano otto). Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Elezioni del Consiglio EUD 2026: il 16 maggio a Cipro si decide il futuro della rappresentanza europea dei Sordi - Home. Elezioni Comunali 2026 in provincia di Napoli, tutte le liste e i candidati sindaco nei Comuni al voto il 24 e 25 maggioElezioni comunali 2026 in Campania, in provincia di Napoli si andrà al voto in 13 Comuni. Saranno 34.564 le persone che andranno al voto in provincia di Napoli. Le elezioni si ... ilmattino.it Elezioni Amministrative 2026 in Campania: al voto Salerno, Avellino e altri 88 Comuni il 24 e 25 maggioIn Campania si vota in 90 comuni il 24-25 maggio 2026 per le elezioni amministrative, tra questi anche Salerno e Avellino. Sono 23 le città dove la consiliatura si è chiusa prima della scadenza ... fanpage.it