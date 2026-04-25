Elezioni amministrative 2026 Franco Laugeni sindaco | la lista e tutti i nomi dei candidati consiglieri
Alle elezioni amministrative del 2026, previste per il 24 e 25 maggio, un candidato si presenta come possibile nuovo sindaco di Civita Castellana. La sua candidatura è supportata da una lista composta da diversi candidati consiglieri, i cui nomi sono stati resi noti. La presentazione ufficiale della lista e dei nomi dei candidati è avvenuta in vista della competizione elettorale.
Franco Laugeni candidato sindacoFranco Laugeni candidato sindaco per Civita Castellana. Alle elezioni amministrative 2026 del 24 e 25 maggio si presenta con una lista a sostegno della sua candidatura.Civita viveAlessandro AngelettiAlessandro CacciamaniArianna Paola CiprianiLucilla CisbaniCinzia.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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Franco Laugeni Raccolta Firme, merc. 15/04 dalle 16.00 Corso Bruno Buozzi n. 10. Costruiamo insieme il futuro. Io ci sarò. Franco Laugeni Sindaco - Civita Viva - facebook.com facebook