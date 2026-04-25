Elezioni amministrative 2026 Franco Laugeni sindaco | la lista e tutti i nomi dei candidati consiglieri

Alle elezioni amministrative del 2026, previste per il 24 e 25 maggio, un candidato si presenta come possibile nuovo sindaco di Civita Castellana. La sua candidatura è supportata da una lista composta da diversi candidati consiglieri, i cui nomi sono stati resi noti. La presentazione ufficiale della lista e dei nomi dei candidati è avvenuta in vista della competizione elettorale.