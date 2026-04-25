Elezioni amministrative 2026 Francesco Romito sindaco | la lista e tutti i nomi dei candidati consiglieri

Alle elezioni amministrative del 2026, previste per il 24 e 25 maggio, un candidato si presenta come possibile nuovo sindaco di Civita Castellana. Per questa tornata elettorale, il candidato si presenta con due liste a suo sostegno. Sono stati ufficializzati i nomi dei candidati consiglieri che compongono le liste e sono state rese note le modalità di presentazione della candidatura. La campagna elettorale è entrata nel vivo con le prime iniziative pubbliche.

Francesco Romito candidato sindacoFrancesco Romito candidato sindaco per Civita Castellana. Alle elezioni amministrative 2026 del 24 e 25 maggio si presenta con due liste a sostegno della sua candidatura.Rifondazione comunistaDaniela PinardiMarta AnnesiBelmin BachevacAdriano CaccettaYuri.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni amministrative 2026, Marco Perniconi sindaco: la lista e tutti i nomi dei candidati consiglieri Leggi anche: Elezioni amministrative 2026, Alessandra Zena sindaco: la lista e tutti i nomi dei candidati consiglieri Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Elezioni della discordia a Civita Castellana: tutti contro tutti, cosa succederà al ballottaggio?; Elezioni comunali 2026: scattano le regole per la propaganda elettorale; Elezioni a Civita Castellana, Rocca appoggia Giampieri con due candidati: i nomi; 'Chiediamo l'apertura di un tavolo nazionale per salvaguardare la produzione ceramica'. Elezioni comunali 2026, tutti i NOMI dei candidati sindaco dei comuni al voto in provincia di Reggio CalabriaLe elezioni comunali del 2026 si avvicinano e, con esse, cresce la tensione politica in tutta la provincia di Reggio Calabria. In numerosi comuni, i cittadini saranno chiamati a scegliere il proprio s ... strettoweb.com Pentastellati civitonici con Francesco Romito ma senza il simbolo del Movimento 5 stelle Leggi: https://www.tusciaweb.eu/2026/04/pentastellati-civitonici-francesco-romito-senza-simbolo-del-movimento-5-stelle/ - facebook.com facebook