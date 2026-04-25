Elezioni amministrative 2026 Danilo Corazza sindaco | la lista e tutti i nomi dei candidati consiglieri

Alle elezioni amministrative del 2026, previste per il 24 e 25 maggio, un candidato si presenta come possibile nuovo sindaco di Civita Castellana. Per questa candidatura ha presentato tre liste di sostegno e ha comunicato i nomi dei candidati consiglieri che compongono le sue liste. La campagna elettorale si avvia con l’obiettivo di ottenere il voto degli elettori locali.

Danilo Corazza candidato sindacoDanilo Corazza candidato sindaco per Civita Castellana. Alle elezioni amministrative 2026 del 24 e 25 maggio si presenta con tre liste a sostegno della sua candidatura.Partito DemocraticoSimone BrunelliSteluta ButucianChiara CoriolanoTomasso De lulisFederico Di.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni amministrative 2026, Marco Perniconi sindaco: la lista e tutti i nomi dei candidati consiglieri Leggi anche: Elezioni amministrative 2026, Alessandra Zena sindaco: la lista e tutti i nomi dei candidati consiglieri Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Elezioni della discordia a Civita Castellana: tutti contro tutti, cosa succederà al ballottaggio?; Civita Castellana - Il paradosso Corazza: il camaleonte della sinistra che corre verso la vittoria sulle macerie del centrodestra; La fondazione carnevale civitonico replica alle accuse: 'La notizia del debito di 150mila euro è falsa e infondata'; Scontro sui conti del Carnevale Civitonico: Buco da 150mila euro, ma la Fondazione smentisce. Elezioni comunali 2026, tutti i NOMI dei candidati sindaco dei comuni al voto in provincia di Reggio CalabriaLe elezioni comunali del 2026 si avvicinano e, con esse, cresce la tensione politica in tutta la provincia di Reggio Calabria. In numerosi comuni, i cittadini saranno chiamati a scegliere il proprio s ... strettoweb.com Civita Castellana – Elezioni Comunali, il Partito Democratico punta su Danilo CorazzaCIVITA CASTELLANA - Ufficializzato, nel pomeriggio di ieri, il sostegno alla candidatura a sindaco di Danilo Corazza da parte del Partito democratico. Il maestr ... etrurianews.it Danilo Corazza scende in campo con 'Rimettiamo Civita al centro', due liste civiche Il candidato Sindaco presenta una squadra trasversale radicata nel tessuto sociale e produttivo di Serena D'Ascanio https://www.viterbonews24.it/news/danilo-corazza-scende - facebook.com facebook