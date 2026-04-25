Elezioni amministrative 2026 Claudio Parroccini sindaco | la lista e tutti i nomi dei candidati consiglieri

Alle elezioni amministrative del 2026, previste per il 24 e 25 maggio, Claudio Parroccini si presenta come candidato sindaco di Civita Castellana. La sua candidatura è sostenuta da quattro diverse liste. Sono stati ufficializzati anche i nomi dei candidati consiglieri che compongono le liste di sostegno. La campagna elettorale è ormai in corso e le varie forze politiche stanno definendo le loro strategie per il voto.

Claudio Parroccini candidato sindacoClaudio Parroccini candidato sindaco per Civita Castellana. Alle elezioni amministrative 2026 del 24 e 25 maggio si presenta con quattro liste a sostegno della sua candidatura.Lista centrodestra (FI, Lega, Udc)Cecilia CarpentiSimonetta ColettaLuigi ConiPatrizia.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni amministrative 2026, Marco Perniconi sindaco: la lista e tutti i nomi dei candidati consiglieri Leggi anche: Elezioni amministrative 2026, Alessandra Zena sindaco: la lista e tutti i nomi dei candidati consiglieri Altri aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni della discordia a Civita Castellana: tutti contro tutti, cosa succederà al ballottaggio?; Elezioni Civita Castellana, Lega insieme a Forza Italia e Udc: Parroccini figura più idonea alla carica di sindaco; Elezioni Civita Castellana, Giampieri: Parroccini fa naufragare il centrodestra. Sua decisione frutto dell'ambizione; Elezioni a Civita Castellana, Rocca appoggia Giampieri con due candidati: i nomi. Amministrative a Civita Castellana, FdI: presentazione di Giampieri il 23 aprilePrendiamo atto, non senza rammarico, della scelta del vicesindaco Claudio Parroccini di intraprendere un percorso solitario in vista delle prossime elezioni amministrative.Una decisione che, a nostro ... newtuscia.it Civita Castellana – Il centrodestra si divide: Parroccini sostenuto da FI, Lega e Udc. Giampieri (FdI) messo all’angoloA sostegno della candidatura di Parroccini si schierano Forza Italia, Lega e Udc, che hanno annunciato la costruzione di un percorso politico comune in vista de ... etrurianews.it Lega appoggia la candidatura di Claudio Parroccini a Sindaco di Civita Castellana Lega Civita Castellana Claudio Parroccini - facebook.com facebook