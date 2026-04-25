Elezioni amministrative 2026 Alessio Polidori sindaco | la lista e tutti i nomi dei candidati consiglieri

Alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, un candidato si presenta come sindaco di Blera sostenuto da una lista di candidati consiglieri. La lista comprende diversi nomi che si presentano per il ruolo di rappresentanti nel consiglio comunale. La candidatura è stata ufficializzata in vista delle consultazioni elettorali che coinvolgono il comune. La presentazione ufficiale e i nomi dei candidati sono stati comunicati dalle fonti locali.