Prata di Principato Ultra celebra Maria Santissima Annunziata | il programma degli eventi

A Prata di Principato Ultra si avvicinano i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Annunziata, evento che si tiene ogni anno nella comunità. Quest’anno, i tradizionali eventi si svolgono in un contesto particolare, poiché l’Arcibasilica ha riaperto la sua navata antica ai fedeli dopo un periodo di chiusura. Il programma include processioni, celebrazioni religiose e altre iniziative che coinvolgono la popolazione locale.

La nostra comunità si prepara a vivere ancora una volta i giorni più attesi dell’anno.Quest’anno i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Annunziata hanno un significato speciale: dopo tempo e attese, l’Arcibasilica riapre completamente la sua navata antica ai fedeli.Il cuore più antico del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Al chiostro della Santissima Annunziata, l'arte incontra il sacro \ FOTOFino al 30 marzo la mostra collettiva di Anla porta 32 opere tra pittura, scultura e tecniche miste nel cuore di Firenze — ingresso libero Fino al 30...

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