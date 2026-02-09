Sciolte le riserve | Dario Rollo sarà candidato a sindaco di Cascina

Dario Rollo annuncia ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Cascina. Dopo aver valutato bene la decisione, ha deciso di scendere in campo e sfidare gli avversari alle prossime amministrative. La sua scelta arriva dopo aver sciolto le riserve e ora si prepara a mettere in atto il suo programma. La campagna elettorale entra nel vivo.

CASCINA – Dario Rollo scioglie le riserve e lancia ufficialmente la sua sfida per la poltrona più alta del Comune di Cascina. Con un messaggio diretto ai cittadini, l’ex sindaco reggente annuncia la propria candidatura a sindaco, definendola una scelta di “senso del dovere” maturata dopo anni spesi tra i banchi della giunta e del consiglio comunale. Una mossa che non sorprende gli addetti ai lavori, ma che ridisegna i pesi politici nel comune pisano, puntando tutto su un mix di esperienza amministrativa e forte impronta civica. Rollo, che negli ultimi dieci anni ha ricoperto ruoli chiave come assessore, vicesindaco e primo cittadino facente funzioni, punta a distinguersi dai toni della propaganda elettorale tradizionale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Dario Rollo ha ufficialmente annunciato di voler correre come candidato sindaco a Cascina alle prossime elezioni del 2026.

Dario Rollo ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Cascina per le prossime elezioni amministrative.

