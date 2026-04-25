El sens de la Resistenza al dì d’incoeu

Da ilgiorno.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si celebra la Festa della Liberazione, un momento in cui si ricorda il sacrificio delle donne e degli uomini della Resistenza. La ricorrenza sottolinea il valore della lotta che ha portato alla libertà di oggi, ricordando le persone che hanno combattuto e sofferto per ottenere questa conquista. La giornata è un’occasione per riflettere sull’importanza di quei sacrifici e sul senso della Resistenza nel presente.

e Fabio Wolf?è la Festa de la Liberazion, per minga desmentegà tutt i sacrifizzi c’hann faa i donn e i omen de la Resistenza che n’ha daa la libertaa d’incoeu. La Resistenza l’è ona bella parola che ne porta indree a i temp passaa, ma cossa la voeur dì de sti temp? La Resistenza che vedom tutt i dì in del nost Milan l’è quella de i migrant, de i poaritt, de quej che lotten senza posa per mett insema el mezzdì cont la sira, che fann la coa indove dann de mangià senza pagà. A Grech, propi de front al Refettori Ambrosian, la gh’è on’opera meravigliosa dedicada a la pora gent, “ La Porta dell’Accoglienza ” dell’immens artista contemporani Mimmo Paladino, pittor, scultor, scenografo de fama mondial, esponent de la transavanguardia italiana.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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