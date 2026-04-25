El sens de la Resistenza al dì d’incoeu

Oggi si celebra la Festa della Liberazione, un momento in cui si ricorda il sacrificio delle donne e degli uomini della Resistenza. La ricorrenza sottolinea il valore della lotta che ha portato alla libertà di oggi, ricordando le persone che hanno combattuto e sofferto per ottenere questa conquista. La giornata è un’occasione per riflettere sull’importanza di quei sacrifici e sul senso della Resistenza nel presente.

e Fabio Wolf?è la Festa de la Liberazion, per minga desmentegà tutt i sacrifizzi c’hann faa i donn e i omen de la Resistenza che n’ha daa la libertaa d’incoeu. La Resistenza l’è ona bella parola che ne porta indree a i temp passaa, ma cossa la voeur dì de sti temp? La Resistenza che vedom tutt i dì in del nost Milan l’è quella de i migrant, de i poaritt, de quej che lotten senza posa per mett insema el mezzdì cont la sira, che fann la coa indove dann de mangià senza pagà. A Grech, propi de front al Refettori Ambrosian, la gh’è on’opera meravigliosa dedicada a la pora gent, “ La Porta dell’Accoglienza ” dell’immens artista contemporani Mimmo Paladino, pittor, scultor, scenografo de fama mondial, esponent de la transavanguardia italiana.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - El sens de la Resistenza al dì d’incoeu Notizie correlate Resistenza, docufilm sull’El SalvadorAlle 21 di domani, alla Casa del Teatro di Faenza, nell’ambito della stagione ’Un teatro di pace’ a cura del Teatro Due Mondi, sarà presentato il... Leggi anche: Dalla memoria al digitale: UniBg presenta la mostra “Eterne libertà. La resistenza nel fondo Ada e Mario de Micheli” Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: El sens de la Resistenza al dì d’incoeu; 25 aprile: Il senso della resistenza contro le mistificazioni dei nuovi fascismi - di Maurizio Delli Santi [editoriale]; Gancitano, filosofia della Resistenza: Un ’noi’ che può dare senso alle vite; Perché non riesci mai a dire di no? La verità psicologica dietro il bisogno di approvazione. 25 APRILE | Da Bella Ciao, cantata in tutto il mondo, ai papaveri rossi, i simboli della Liberazione e della Resistenza #ANSA - facebook.com facebook Ecco la “resistenza” della sinistra… al decreto sicurezza. Se le sono inventate tutte per non votare quelle che accusano di essere norme legalitarie (come se la legalità fosse un insulto). Noi abbiamo risposto con l’Inno degli Italiani mentre Angelo Bonelli ci fac x.com