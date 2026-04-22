Dalla memoria al digitale | UniBg presenta la mostra Eterne libertà La resistenza nel fondo Ada e Mario de Micheli

In occasione del 25 aprile, l’Università degli studi di Bergamo ha inaugurato la mostra digitale intitolata “Eterne libertà. La resistenza nel fondo Ada e Mario de Micheli”. La mostra si concentra su materiali e documenti relativi alla resistenza, provenienti dal fondo archivistico degli stessi. L’esposizione è accessibile online e si inserisce nelle iniziative dell’ateneo dedicate alla memoria storica.

Bergamo. In occasione della ricorrenza del 25 Aprile, l’Università degli studi di Bergamo presenta la mostra digitale Eterne Libertà. La Resistenza nel Fondo Ada e Mario De Micheli, esito di un project work che ha coinvolto il corso di laurea magistrale in Valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. La presentazione al pubblico si terrà venerdì 24 aprile 2026 alle ore 10:30 presso l’Aula Magna della sede di Sant’Agostino e vedrà la partecipazione di studenti, docenti, degli eredi di Mario De Micheli e del presidente dell’ANPI Provinciale di Bergamo Mauro Magistrati. Durante l’incontro saranno illustrati il progetto e il sito della mostra, che sarà reso disponibile online a partire dalla stessa giornata.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Roma, 120 anni dalla nascita di Mario De Micheli: omaggio del club Terzo settore, giornata di incontri e confronti nel corso dell'ADA Training Day Assemblea Nazionale promossa dalla Rete Associativa ADA“È un’assemblea della Rete Associativa ADA che segue un momento di formazione sulle tecniche di management del terzo settore”, spiega Antonio... Contenuti di approfondimento Si parla di: Dalla memoria al digitale: la mostra Eterne Libertà all’Università di Bergamo; Liberazione, le celebrazioni per il 25 aprile a Bergamo: il programma completo.