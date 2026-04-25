Egitto | gigante eolico nel Golfo di Suez per 6 milioni di case

Un nuovo impianto eolico da 900 megawatt sarà costruito nel Golfo di Suez, in Egitto, da un consorzio composto da Orascom, Aeolus e ENGIE. L'impianto fornirà energia a circa 6 milioni di abitazioni e si prevede che la chiusura finanziaria avvenga entro il 2026. La realizzazione di questa infrastruttura rappresenta un passo importante nel settore energetico locale.

? Cosa sapere Consorzio Orascom, Aeolus ed ENGIE costruirà impianto eolico da 900 MW a Ras Shokeir.. L'opera fornirà energia a 6 milioni di abitazioni entro la chiusura finanziaria del 2026.. Un consorzio internazionale ha siglato un accordo per la realizzazione di un impianto eolico da 900 MW nei pressi di Ras Shokeir, nel Golfo di Suez, con l’obiettivo di fornire energia a circa 6 milioni di abitazioni. L’operazione segna un passaggio fondamentale per la transizione energetica dell’Egitto, situato in una delle aree più esposte al sole e ai venti del pianeta. Il progetto prevede che la capacità eolica totale di Orascom Construction raddoppi, passando dai livelli attuali a un totale di 1,8 GW.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Egitto: gigante eolico nel Golfo di Suez per 6 milioni di case Notizie correlate Aquilone eolico gigante in Cina: il vento d’alta quota alimenta 10.000 caseNel deserto di Alxa, nella Mongolia Interna, il vento non soffia più solo sulle pale delle turbine tradizionali. Guerra fredda nel Golfo: svanito il drone USA da 240 milioni di dollariUn sofisticato velivolo senza pilota statunitense è scomparso lo scorso 9 aprile mentre sorvolava le acque del Golfo Persico.