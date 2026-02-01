Aquilone eolico gigante in Cina | il vento d’alta quota alimenta 10.000 case

In Cina, un gigantesco aquilone eolico nel deserto di Alxa sfrutta le correnti di alta quota per produrre energia. Il vento forte e costante permette di alimentare circa 10.000 case, senza bisogno di turbine tradizionali. La struttura, alta come un palazzo di dieci piani, si alza nel cielo e cattura l’aria a grandi quote, trasformando il vento in elettricità. È un esempio di come la tecnologia sta cambiando il modo di generare energia pulita in zone remote.

Nel deserto di Alxa, nella Mongolia Interna, il vento non soffia più solo sulle pale delle turbine tradizionali. A trecento metri d'altezza, una struttura aerodinamica grande quanto undici campi da basket fluttua ancorata al suolo, trasformando correnti invisibili in energia pulita. È l'aquilone più grande mai costruito per generare elettricità, e rappresenta una sfida radicale al modo in cui abbiamo sempre pensato l'energia eolica. Il test condotto a novembre dalla China Energy Engineering Corporation ha dimostrato che catturare il vento in quota può essere più efficiente che costruire torri d'acciaio alte cento metri.

