Guerra fredda nel Golfo | svanito il drone USA da 240 milioni di dollari

Un drone americano del valore di 240 milioni di dollari è scomparso lo scorso 9 aprile mentre sorvolava le acque del Golfo Persico. Il velivolo senza pilota, dotato di tecnologie avanzate, non è più stato rintracciato e la sua scomparsa ha generato una serie di interrogativi tra le autorità coinvolte. La vicenda si inserisce in un clima di tensione crescente nella regione, senza che siano stati ancora forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente.

Un sofisticato velivolo senza pilota statunitense è scomparso lo scorso 9 aprile mentre sorvolava le acque del Golfo Persico. Il MQ-4C Triton, un assetto di altissimo profilo tecnologico, ha interrotto ogni comunicazione radar dopo una repentina perdita di quota avvenuta in prossimità dello Stretto di Hormuz, partendo dalla base di Sigonella. I dati raccolti dal monitoraggio dei voli indicano che il mezzo, che operava a quote elevate, è precipitato drasticamente passando da una quota di 50mila piedi a soli 9mila piedi prima di svanire dai radar. Nonostante la gravità dell’accaduto, non sono state fornite spiegazioni sulle cause tecniche o operative del sinistro, e finora l’Iran non ha manifestato alcuna responsabilità per l’eventuale abbattimento della macchina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guerra fredda nel Golfo: svanito il drone USA da 240 milioni di dollari Notizie correlate Il mistero del super drone Usa (da 240 milioni) sparito nel Golfo Persico(Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno perso un super drone da 240 milioni nel Golfo Persico. Drone Usa da 200 milioni di dollari sparito dai radar sul Golfo PersicoSe leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Iran-Usa, dalla rivoluzione alla guerra: quanto pesa il passato dietro una stretta di mano; I limiti della superpotenza. Perché gli Usa non attaccano ad Hormuz; Prepararsi alla guerra. Londra riscrive il Government War Book, libro segreto con il piano in caso di conflitto; Alla Spezia l’ultimo saluto alle navi della Guerra Fredda. Prezzi benzina e diesel: nuovi aumenti per le mosse di Trump anti-Cina?Il ritorno dei dazi e l’escalation delle tensioni tra Washington e Pechino stanno innescando un’impennata dei costi senza precedenti. sicurauto.it Hormuz, per la fauna marina nello stretto non c'è tregua dalla guerraNel Golfo vivono specie preziose per capire come gli oceani reagiranno al riscaldamento globale. Ma mine, rumore e traffico navale ne minacciano la sopravvivenza ... wired.it 20.000 persone. Sotto terra. Nello stesso posto. Siamo entrati nel bunker antiatomico più grande del mondo: il Sonnenberg di Lucerna! Una vera città sotterranea costruita durante la Guerra Fredda, pronta ad accogliere un’intera popolazione in caso di disastr - facebook.com facebook Mostra "Voci della Guerra Fredda" prorogata fino al 31 maggio Museo di guerra per la pace "Diego de Henriquez" (Via Cumano 22/Via dei Tominz 4) Dal mercoledì alla domenica, ore 10.00-18.00 Ingresso incluso nel biglietto del Museo vociguerrafr x.com