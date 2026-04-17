Guerra fredda nel Golfo | svanito il drone USA da 240 milioni di dollari

Da ameve.eu 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un drone americano del valore di 240 milioni di dollari è scomparso lo scorso 9 aprile mentre sorvolava le acque del Golfo Persico. Il velivolo senza pilota, dotato di tecnologie avanzate, non è più stato rintracciato e la sua scomparsa ha generato una serie di interrogativi tra le autorità coinvolte. La vicenda si inserisce in un clima di tensione crescente nella regione, senza che siano stati ancora forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente.

Un sofisticato velivolo senza pilota statunitense è scomparso lo scorso 9 aprile mentre sorvolava le acque del Golfo Persico. Il MQ-4C Triton, un assetto di altissimo profilo tecnologico, ha interrotto ogni comunicazione radar dopo una repentina perdita di quota avvenuta in prossimità dello Stretto di Hormuz, partendo dalla base di Sigonella. I dati raccolti dal monitoraggio dei voli indicano che il mezzo, che operava a quote elevate, è precipitato drasticamente passando da una quota di 50mila piedi a soli 9mila piedi prima di svanire dai radar. Nonostante la gravità dell’accaduto, non sono state fornite spiegazioni sulle cause tecniche o operative del sinistro, e finora l’Iran non ha manifestato alcuna responsabilità per l’eventuale abbattimento della macchina.🔗 Leggi su Ameve.eu

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