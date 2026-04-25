Molti considerano il tempo dedicato ai pensieri liberi come una perdita di energia e preferiscono concentrarsi su attività più pratiche. Sognare ad occhi aperti, distrarsi o allontanarsi dalla realtà per alcuni rappresenta un’abitudine da eliminare, spesso inserita tra i propositi per migliorare la produttività. Questa tendenza porta a sottovalutare i benefici di momenti di relax mentale, anche se alcuni studi suggeriscono che pensare senza uno scopo preciso possa avere effetti positivi sul cervello.

Spesso lo consideriamo una perdita di tempo. Sognare ad occhi aperti, distrarsi, allontanarsi per qualche istante dalla realtà e vagare con la mente, è una di quelle abitudini che molti cercano di eliminare, magari inserendola tra i buoni propositi per essere più produttivi. Eppure la scienza sta iniziando a raccontare una storia diversa: questa “distrazione” potrebbe avere effetti positivi sul cervello. A suggerirlo è una ricerca pubblicata sulla rivista Nature, condotta da un team guidato dal neuroscienziato Nghia Nguyen della Harvard University. Lo studio non parla direttamente di “daydreaming”, un termine poco tecnico, ma analizza un fenomeno molto simile: la tendenza del cervello a rivivere esperienze passate mentre siamo svegli.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ecco quali sono i pensieri che fanno bene al nostro cervello

My cold husband is actually a jealous boy;even in bed,he asks if my ex went as deep as he dose

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